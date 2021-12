"Miss Millennium Azerbaijan" titulunun sahibi Validə Abbasova açıq-saçıq görüntüsü ilə yenidən diqqət mərkəzində olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsveçrənin Cenevrə şəhərində yaşayan cazibədar model dekolteli paltarı ilə kamera qarşısına keçib.

İzləyicilər moelinin ünvanına xoş rəylər yazıblar.

