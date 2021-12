Azərbaycanda Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Vəkillər Kollegiyasının üzvü Ağamoğlanov Əlövsət Hüseyn oğlu dünyasını dəyişib.

O, 35 ildir ki, vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.