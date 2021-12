Türkiyə ordusu “Barış pınarı” bölgəsində hücuma hazırlaşan 2 PKK/YPG terrorçusunu zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

"Terrorçu haradadırsa, hədəfimiz oradır. Qəhrəman komandolarımız “Barış pınarı” bölgəsində hücuma hazırlaşan 2 PKK/YPG terrorçusunu atəş dəstək vasitələri ilə zərərsizləşdirdi", - məlumatda bildirilib.

