Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinə yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, raundun sonuncu matçında "Sabah" "Kəpəz"i qəbul edib.



Qarşılaşma paytaxt klubunun 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

Qeyd edək ki, günün birinci oyununda "Keşlə" "Qaradağ Lökbatan"ı 2:1 hesabı ilə üstələyib. İlk oyun günündə "Səbail" səfərdə "Zaqatala"nı 3:1, "Qəbələ" isə MOİK-i 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

