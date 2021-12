ABŞ-ın Texas əyalətində təşkil edilən beynəlxalq qış oyunlarında ölkəmizi Hyustonda yaşayan həmvətənlərimizin övladları təmsil ediblər.



Metbuat.az xəbər verir ki, Jiu-Jitsu üzrə yarışda Əli Huseyn, Həmid Abbasov və Nicat Fərzəli bütün rəqiblərini qabaqlayaraq iki fərqli kategoriyada qızıl medal qazanıblar!

Səid Abbasov isə öz kolleksiyasına daha iki gümüş medal əlavə edib.

Həmvətənlərimizə gələcək yarışlarda uğurlar arzulayırıq.

