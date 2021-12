Spirtli içkidən istifadə edənlər DİQQƏT

Bağırsaq xərçəngi kişilər arasında ən çox yayılmış onkoloji xəstəliklərdən biridir. Alimlər araşdırıb ki, bunun səbəblərindən biri də spirtli içkidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Amerika tibb dərgisində qida, içki və bağırsaq xərçəngi arasında əlaqə barədə yazılıb.

Mütəxəssislər sübut edib ki, həftədə 4-5 dəfə alkoqol qəbul etmək, ümumi doza 200 ml içki bağırsaqlarda onkoloji şişlərə səbəb ola bilir.

Alkoqolun miqdarı artıqca risk də yüksəlir. Daha çox kişi cinsində bu səbəbdən bağırsaq şişləri olur. Alimlər bunu həm də kişi orqanizmində alkoqolun həllinin parçalanmasının fərqli olması ilə izah edirlər.

Digər elmi tədqiqata görə, içki ilə yanaşı, çox miqdar və mütəmadi qırmızı ət qəbulu da bağırsaq xərçənginin əmələ gəlməsinə səbəb olur.

