Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Ümummilli Lider Heydər Əliyevi vəfatının 18-c ilində anıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə İnstaqram hesabında paylaşım edib.

"Qəlbimizdə əbədi yaşayan Böyük İnsan!", - Birinci xanım paylaşımını şərh edib.

