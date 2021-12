“Ağdama və sonra da Xankəndi istiqamətində dəmiryol xəttinin çəkilməsi planlaşdırılır”.

Metbuat.az trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dəmir Yolları QSC-nin sədri Cavid Qurbanov deyib.



Onun sözlərinə görə, Şuşa istiqamətində də layihələndirmə işləri gedir.

"Amma tikinti işlərinə nə zaman başlanılacağını deyə bilmərəm. Nə zaman qərar verilsə, ondan sonra işlərə başlanılacaq", - deyə o bildirib.

