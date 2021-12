FHN-in yeni Minaaxtaran Alayı yaradılıb

“İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yeni Minaaxtaran Alayı yaradılıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O qeyd edib ki, həmin alayda indiyə qədər 74 nəfər yeni minaaxtaran mütəxəssis yetişdirilib:

“Xaricdən alınmış 120 ədəd yeni minaaxtaran cihazlar da həmin mütəxəssislərə təhvil verilib”.

Nazir bildirib ki, yeni alay Türkiyədən gələn mütəxəssislər, eləcə də, Azərbaycanın Minatəmizləmə Agentliyinin əməkdaşları ilə birlikdə həmin ərazilərdə minatəmizləmə işlərini davam etdirirlər:

“Ümumiyyətlə, işğaldan azad edilmiş ərazilərə ilk günlərdən nazirliyin Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb edilib və işlər uğurla icra edilir”.

