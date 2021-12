Türkiyə ordusu İraqın şimalındakı Avaşin bölgəsində bir, Suriyanın “Sülh çeşməsi” bölgəsində isə iki terrorçunu zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TRT məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Avaşin bölgəsindəki PKK terrorçusu PUA ilə məhv edilib. Suriyada isə iki PKK-lı xüsusi təyinatlılar tərəfindən zərərsizləşdirilib.

