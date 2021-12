Bayden Putinə xəbərdarlıq etdi

Rusiya Ukraynaya doğru hərəkət edərsə, bunun Moskva üçün ağır nəticələri olacaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Co Bayden deyib.

Bayden bildirib ki, bu hal baş verərsə, ABŞ Şərqi Avropadakı müttəfiqlərinə əlavə qoşun göndərəcək.

ABŞ Prezidenti, həmçinin, Rusiyanın Ukraynaya hücumunun rəsmi Moskva üçün “dağıdıcı iqtisadi nəticələri”nin olacağını deyib.

Bayden əlavə edib ki, ABŞ və NATO Rusiyanın yaratdığı təhlükəsizlik təhdidlərinə həssas olan Mərkəzi və Şərqi Avropada alyans üzvləri olan B9 ölkələrinin müdafiəsini də gücləndirəcək.

“Biz Rusiyanın istənilən hücumundan qorumaq üçün şərq cinahına, B9-a, bütün NATO ölkələrinə daha çox ABŞ və NATO əsgərini göndərməyi lazım biləcəyik”, - deyə Bayden qeyd edib.

