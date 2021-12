Bakıda damdan 34 yaşlı kişinin meyiti tapıldı

Bakı şəhərinin Bakının Yasamal rayonunda birmərtəbəli obyektin damından 1 nəfərin meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, nazirliyin “112” qaynar telefon xəttinə meyitin götürülməsinə köməklik göstərilməsi üçün müraciət daxil olub. Müraciətlə əlaqədar FHN-nin Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub.

Xilasedicilər 1987-ci il təvəllüdlü Quliyev Seymur Nəsib oğlunun meyitini aşağı düşürərək aidiyyəti üzrə təhvil veriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.