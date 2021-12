“Survivor All Star”ın builki iştirakçıları açıqlandı

Aparıcı-prodüser Acun İlıcalı “Survivor All Star” heyətinə daxil olan iştirakçıların adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Survivor 2022”də çıxış edəcək Məşhurlar komandasına daxildir:

Adem Kılıçcı

Avatar Atakan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Yıldırım Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

Könüllülər komandasının iştirakçıları

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

