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“Survivor All Star”ın builki iştirakçıları açıqlandı

“Survivor All Star”ın builki iştirakçıları açıqlandı
21:08 12 Dekabr 2021
213 İdman
Elvin Nüsrət
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Aparıcı-prodüser Acun İlıcalı “Survivor All Star” heyətinə daxil olan iştirakçıların adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Survivor 2022”də çıxış edəcək Məşhurlar komandasına daxildir:

Adem Kılıçcı
Avatar Atakan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Yıldırım Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz

Könüllülər komandasının iştirakçıları

Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
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metbuat.az

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