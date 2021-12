"Bir də xəbər tutdum ki, dəfn ediblər" - Aslan Hüseynovun atası

Mərhum müğənni Aslan Hüseynovun atası "Elgizlə izlə" proqramına qonaq olub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, oğlu ilə bağlı xatirələrini bölüşüb və göz yaşlarını saxlaya bilməyib:

"İki universiteti bitirib. O, rəhmətə gedəndə o yer qalmadı bizə zəng etməsin. Aslan çox yaxşı oğul idi. Gəldi ki, gedirəm Gəncəyə. Dedim ki, getmə, ana orda deyil. Getməyəcəm deyib, amma gecə durub gedib. Mən də xəstə idim, dedilər, Aslan qəza keçirib. Sən demə, onu dəfn belə ediblər. Hər gün deyirəm, Aslan hardadı, niyə zəng etmir. Axırda mənə dedilər ki, ata, Aslan ölüb".

