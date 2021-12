İrəvanda başından güllələnmiş polisin meyiti aşkarlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə barədə yerli vaxtla saat 14.00 radələrində polisə məlumat daxil olub. Hadisə ölkə polisinin baş idarəsinin ərazisində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, 40 yaşlı polis intihar edib.

