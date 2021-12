"Bunu demək xoş deyil, təəssüf ki..." - Putin ilk dəfə etiraf etdi

Rusiya prezidenti Vladimir Putin 1990-cı illərdə SSRİ-nin çətin günlərində əlavə gəlir əldə etmək üçün taksi sürücüsü işləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putinin bu açıqlamaları “Rusiya-Müasir tarix" adlı sənədli filmdə yer alıb. Putin bildirib ki, o, bir müddət şəxsi sürücü kimi olub: “Bəzən əlavə gəlir əldə etmək lazım olurdu. Sürücülük edərək pul qazanırdım. Düzünü desəm, o dövrdən danışmaq, xoş deyil. Lakin vəziyyət belə idi”.

Həmin illərdə ölkənin ağır iqtisadi vəziyyətini təsvir edən teleaparıcı, bir çox ixtisaslı mütəxəssislərin çətinliklə çörək qazandığını qeyd edib.

