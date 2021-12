Baydeni devirmək üçün 30 milyon insan hərəkətə keçməyə hazırdır - ŞOK AÇIQLAMA

ABŞ-ın beynəlxaq televiziyası MSNBC sensasion iddia ortaya atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəbər televiziyasının Milli məsələlər üzrə analitiki Con Heylemannın sözlərinə görə, 20-30 milyon amerikalı prezident Co Baydeni postundan uzaqlaşdırmaq üçün hərəkətə keçməyə hazırdır:

“Co Baydenin qanunsuz prezident seçildiyini deyən və onu güc yoluyla postundan uzaqlaşdırmağın uyğun üsul olduğunu deyən 8-12 faiz insan var. BU da 20-30 milyon nəfər deməkdir. Onlar həm də Tarmpın dəstəkçiləridir”.

Qeyd edək ki, tanınmış analitikin bu açıqlaması böyük müzakirələrə yol açıb.

