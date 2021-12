Dünyanın sonu barədə DƏHŞƏTLİ PROQNOZ: 80 il ərzində... - İnsanlar səhv düşünür

Məşhur elm adamı Daniel Rotmanın dünyanın sonu barədə fikirləri müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, əksər insanlar dünyanın dağılmasına səbəb olacaq təhlükənin kosmosdan gələcəyini güman edirlər. Lakin bu belə olmayacaq. Elm adamı iddia edir ki, dünyanın sonu okeandan gələcək təhdidlə bağlı olacaq:

“Qlobal isinmə ilə bağlı okeandakı karbon səviyyəsi sürətlə artır. 2100-cü ildə okeandakı karbon miqdarı kütləvi məhvə səbəb olacaq səviyyəyə çataraq 5000 qiqaton olacaq. Bu kütləvi məhvə səbəb ola bilər. Lakin kütləvi məhv üçün karbonun miqdarının dəqiq hansı səviyyədə olacağını deyə bilmərəm”.

Elm adamı bildirib ki, indiyə qədər 5 kütləvi məhv olma hadisəsindən 4-ü karbon qazının artması ilə əlaqədar olub. Hazırda okeanlarda karbon qazının miqdarı 300 qiqa tondur.

