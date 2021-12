Azərbaycan noyabrda "OPEC+" öhdəliyini 109% yerinə yetirib

Bu ilin noyabr ayında Azərbaycanda gündəlik neft (kondensatla birlikdə) hasilatı 708,4 min barel olub.

Energetika Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hesabat dövründə hasil edilən karbohidrogenlərin 588,9 min barelini xam neft, 119,5 min barelini isə kondensat təşkil edib.

Qeyd edək ki, "OPEC+" ölkələri nazirlərinin 21-ci iclasında qəbul edilmiş razılaşma çərçivəsində Azərbaycanda gündəlik xam neft hasilatının noyabrda daha 7 min barrel artırılaraq 647 min barelə çatdırılması, ixtisarla bağlı öhdəliyin isə 71 min barel həcmində olması nəzərdə tutulurdu.

Beləliklə, Azərbaycan "OPEC+" çərçivəsində noyabr ayında öhtəliyini demək olar ki 109% yerinə yetirib.

