Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ceyms Şarp Yeni il alış-verişi üçün Bakının “Sədərək” ticarət mərkəzində alış- veriş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu diplomat tviter səhifəsində yazıb.

“İlk dəfədir “Sədərək” ticarət mərkəzində oldum”, - o qeyd edib.

