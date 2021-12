Metbuat.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı işlər başlayıb. Məlumata görə, yeni nəsil PUA-ların istehsal edilməsi üçün Kiyevdə zavod inşa edilir. Bildirilir ki, zavodda həm Ukrayna həm Türkiyə PUA-ları həm də Anka pilotsuz uçuş aparatları istehsal ediləcək. Zavod gələn ilin sonuna qədər fəaliyyətə başlayacaq və ilk PUA-nın gələn ilin sonuna qədər istehsal edilməsi nəzərdə tutulub.



