Daima çılğın hərəkətləri ilə gündəmə gələn müğənni Səidə Sultan, bu dəfə də izləyiciləri heyrətləndirməyi bacarıb.



Metbuat.az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, səhnəyə içkili halda çıxdığı ehtimal edilən müğənni çılğın şəkildə rəqs edərkən yıxılıb.



Sosial şəbəkələrdə paylaşılan görüntüləri təqdim edirik:

