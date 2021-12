DİN-dən aksiya çağırışları ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ: Müvafiq tədbirlər görüləcək

Sosial şəbəkələrdə dekabrın 15-də saat 12:00-da paytaxtın Fəvvarələr Meydanında razılaşdırılmamış qanunsuz aksiya keçirmək barədə çağırışlar edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna münasibət bildirən DİN-in Mətbuat Xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov qeyd edib ki, belə çağırışlardan artıq xəbərdardırlar:

"Dekabrın 1-də olduğu kimi bu dəfə də ictimai asayişin qorunması məqsədilə müvafiq tədbirlər görüləcəkdir. Bu zaman yarana biləcək hər hansı insdentin məsuliyyəti qeyd olunan aksiyanın təşkilatçılarının üzərinə düşəcəkdir."

