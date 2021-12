Amerikalı hərbi pilotun sosial media hesabında paylaşdığı görüntülər dünya miqyasında böyük maraq yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda bir neçə naməlum obyektin uçduğu müşahidə edilir. İddialara görə, onlar yadplanetlilərdir. Lakin rəsmi dairələr videonu şərh etməyib. Bu görüntlərin yadplanetlilər haqqında ən dəqiq video olduğu irəli sürülür.

“American Military News” portalının xəbərinə görə, video noyabr ayının 24-də lentə alınıb. Lakin görüntülər indi sosial mediada paylaşılıb.

