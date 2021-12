Xəbər verdiyimiz kimi, "Qarabağ" UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsində Fransa "Marsel"ini qəbul edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, fevralın 17-də Marsel şəhərindəki qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

Fevralın 24-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionundakı görüş isə saat 21:45-ə təyin olunub.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" H qrupunu 11 xalla ikinci pillədə başa vurub.

