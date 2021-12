İndoneziya sahillərində rixter cədvəli üzrə 7,3 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanların episentri Flores adaları sahillərində yerin 18,5 kilometr dərinliyində yerləşib. Təbii fəlakətdən sonra sunami xəbərdarlığı elan edilib. Sunami artıq sahilə çatıb. Milli Fəlakətlərin Azaldılması agentliyinin məlumatına görə, yeraltı təkanlar bölgədə güclü formada hiss edilib.

Fəsadların olduğu bildirilir. Bölgəyə təcili yardım qrupları göndərilib.

