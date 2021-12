“Yaxın vaxtlarda İcbari Tibbi Sığortanın imkanları genişləndiriləcək”.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İcbari Tibbi Sigorta üzrə Dövlət Agentliyinin göndərişlər şöbəsinin müdiri Arif Ələkbərov deyib.

Onun sözlərinə görə, göndəriş qaydalarına dəyişiklik ediləcək:

“Bütün özəl tibb məsssiələrinə göndəriş vərəqəsi veriləcək. Stasionar yatış üçün göndəriş tələb olunacaq”.

O qeyd edib ki, hər bir xəstəxana göndəriş verməyə məcburdur:

“Əks halda vətəndaşlar qaynar xəttə şikayət edə bilərlər”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.