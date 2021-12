Rusiya Qara dənizə daxil olan Fransaya məxsus hərbi gəmini izlməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Fransa gəmisinin göyərtəsində idarə oluna bilən raketlər var.

”“Auvergne” hərbi gəmisinin manevrlərini izləyirik” - deyə Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir.

