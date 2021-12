"Yaxın gələcəkdə İcbari Tibbi Sığorta zərfinə dərman tələbatı da daxil ediləcək".

Bu açıqlamanı Metbuat.az-a Agentliyin işçi qrupunun rəhbəri Könül Ələkbərov deyib. O, bildirib ki, sığorta olunmuş hər bir vətəndaş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə birlikdə apteklərə yaxınlaşaraq pulsuz dərman ala biləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.