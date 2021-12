Hollandiyada uzun müddətdir davam edən danışıqlardan sonra koalisiya hökumətinin qurulması üçün razılığa gəlinib.

Metbuat.az xəbər verir ki, koalisiya hökumətində 4 partiya təmsil olunur. Lakin koalisiya hökumətinin fəaliyyətə başlaması üçün parlamentdə də təsdiq olunmalıdır. Partiyalar arasında əldə olunan razılaşmaya əsasən Mark Rutte 4-cü dəfə Baş nazir seçilə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.