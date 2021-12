Azərbaycan – Ukrayna oyunlarının hakimləri açıqlanıb

Futzal üzrə Azərbaycan və Ukrayna yığmaları arasında beynəlxalq yoldaşlıq oyunlarına təyinatlar açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, matçları Azərbaycan təmsilçiləri idarə edəcək.

Görüşlər FİFA referilərinə tapşırılıb. Dekabrın 18-də və 19-da FHN-in İdman-sağlamlıq mərkəzində keçiriləcək

18 dekabr

18:00. Azərbaycan – Ukrayna

Hakimlər: Knyaz Əmiraslanov, Hikmət Qafarlı, Əli Cəbrayılov

Timekeeper: Ziya Nəsirov

FHN-in İdman-sağlamlıq mərkəzi



19 dekabr

18:00. Azərbaycan – Ukrayna

Hakimlər: Hikmət Qafarlı, Əli Cəbrayılov, Knyaz Əmiraslanov

Timekeeper: Rza Məmmədov

FHN-in İdman-sağlamlıq mərkəzi

