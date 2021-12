“Qərb dövlətləri Kərəc nüvə mərkəzində yoxlamalar aparmaq üçün İrana qarşı qadağaları ləğv etməlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami belə açıqlama verib. O bildirib ki, digər ölkələr öhdəlikləri yerinə yetirərsə, İran da oxşar addım atacaq.

“Qadağlar qüvvədə olarkən nüvə sazişindəki öhdəlikləri yerinə yetirməyimiz üçün bizə təzyiq göstərilməsinin əsası yoxdur” - deyə o bildirib.

