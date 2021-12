“Hazırda PKK terror təşkilatının çökdüyünü müşahidə edirik. Bu il 2631 terrorçu məhv edilib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Müdafiə naziri Hulusi Akar, 14-cü pilotsuz təyyarə sistemlərinin baza komandanlağındakı çıxışı zamanı belə deyib. O bildirib ki, türk əsgəri bir tərəfdən ölkənin sərhədlərinin müdafiəsini yerinə yetirir digər tərəfdən dəniz və havadakı tapşırıqları uğurla icra edir.

Akarın sözlərinə görə, Türkiyə ordusu İraq və Suriyada terroçulara qarşı uğurlu mübarizə aparır.

