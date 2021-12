İtaliya A Seriyasının 17-ci turunda “Roma” “Spezia” üzərində inamlı qələbə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Romanın “Olimpiko” stadionunda keçirilən görüş 2:0 hesabı ilə ev sahiblərinin xeyrinə başa çatıb.

Matçın 30-cu dəqiqəsində “Roma” azarkeşlərdən biri huşunu itirib. 30 yaşlı azarkeşin ürəyinin dayandığı məlum olub.



O, dərhal xəstəxanaya çatdırılıb.

