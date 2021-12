Brüsseldə Avrpa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişellə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın ikitərəfli görüşü keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan əvvəl Şarl Mişel Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə də analoji görüş keçirib.

Daha sonra Brüsseldə üçtərəfli görüşün keçirilməsi planlaşdırılır.

