Rusiyanın Krasnoyarsk şəhərində əyləncə mərkəzində üç yaşlı uşaq boğulma təhlükəsi ilə üzləşib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı kadrları həmin vaxt övladının oynamasını telefonu ilə qeydə alan ana paylaşıb.

Videodan görünür ki, kanat bir anda qırılaraq uşağın boynuna dolanır.

Xoşbəxtlikdən ana vaxtında müdafilə edə bilib, o, ciddi xəsarət almayıb.

