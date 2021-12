"Qurd" ləqəbi ilə tanınan reper Fərid Eminovun həyat yoldaşı sosial media hesabında yeni paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Leyla Məmmədova paylaşımına "Xoşbəxtik" deyə qeyd edib.



Qeyd edək ki, "Qurd"la Leyla 24 noyabrda ailə qurub.

