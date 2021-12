Hacıqabulda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

Hacıqabul rayonunda iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Bakl-Qazax avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində Sabirabad rayon sakinləri, 1962-ci il təvəllüdlü Abbasova Yeganə Üzeyir qızı və 1995-ci il təvəllüdlü Abbaszadə Toğrul Arzu oğlu müxtəlif bədən xəsarətləri alıb.

Yaralılar Hacıqabul Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

