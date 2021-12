Paytaxtın Xətai rayonu ərazisində içməli suyun verilişində fasilələr yaranacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a “Azərsu” ASC-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, rayonun Məhəmməd Hadi küçəsindən keçən magistral su kəmərində aparılan təmir-bərpa işləri ilə əlaqədar gün ərzində Xətai rayonunun bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq.

Yaranacaq narahatlıqla əlaqədar “Azərsu” ASC abonentlərdən üzr istəyir.

