Dərmandan zəhərlənən qadın həkim səhlənkarlığından ölüb

Astara Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında qadının ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanılıb.

Metbuat.az-a rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə, oktyabrın 10-da rayonun Ərçivan qəsəbə sakini Elnarə Əliyevanın dərman zəhərlənməsi diaqnozu ilə Astara Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında daxil olması və ertəsi gün orada ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.

Aparılan araşdırmalarla Elnarə Əliyevaya göstərilən tibbi yardımların tam həcmdə və vaxtında icra olunmaması, vəziyyətinin düzgün qiymətləndirilməməsi nəticəsində ölümün baş verməsi müəyyən edilib.

Faktla bağlı Astara Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci (səhlənkarlıq ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

Hazırda iş üzrə istintaq davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.