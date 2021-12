Azərbaycan milli komandasının və "Qarabağ"ın qapıçısı Emil Balayev qarın nahiyəsindən əməliyyat olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tibbi müdaxilə Almaniyada gerçəkləşib. Əməliyyat uğurla keçib. 27 yaşlı oyunçu gələn ildən məşqlərə qoşulacaq.

Emil Balayev

