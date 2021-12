Hesablama Palatası Mərkəzi Seçki Komissiyasında (MSK) yoxlamalar aparır.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, palata MSK-nın son illərdəki maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini araşdırır.

Audit yoxlamalarının nəticəsi prosedura uyğun olaraq Milli Məclisə təqdim olunacaq.

