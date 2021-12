Yəməndə toqquşmalar yenidən şiddətlənib. Metbuat.az xəbər verir ki, koalisiya qüvvələri Husi üsyançılarının Sanadakı mövqelərinə hücum edib.

Məlumata görə, hücum zamanı üsyançıların pilotsuz uçuş aparatlarının saxlanıldığı və təmir edildiyi 4 gizli silah anbarı bombalanıb. Həmçinin ballistik raketlərin saxlanıldığı iki mağara yerlə bir edilib. Üsyançılar hücumların baş verdiyini açıqlasa da, fəsadlara dair məlumat yoxdur.

