Tovuz Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşlarının əldə edilmiş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində dekabrın 14-də Tovuz rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tibb bacısı S.Ələkbərova gəlir əldə etmək məqsədi ilə vətəndaşlara saxta “Covid-19” pasportu verdiyi üçün saxlanılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a DİN-dən məlumata verilib. Araşdırma aparılır.

