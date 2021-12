Azərbaycanın FIFA referilərinin YENİ SİYAHISI

2022-ci ildə Azərbaycanı beynəlxalq oyunlarda təmsil edəcək FIFA referilərinin adları açıqlanıb.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən siyahını təqdim edir:

Referilər:

1. Ağayev Əliyar

2. Məsiyev Elçin

3. Cabarov Rauf

Referi köməkçiləri:

1. Əmirəli Akif

2. Zeynalov Zeynal

3. Abdullayev Elşad

4. Hüseynov Namiq

5. Talıbov Pərvin

6. Yusifov Cavanşir

7. Nurıyeva Sevda

8. Əkbərzadə Gülnurə

Futzal

1. Qafarlı Hikmət

2. Cəbrayılov Əli

3. Əmiraslanov Knyaz

Çimərlik futbolu

1. Məmmədov İnqilab

2. Nağıyev Nail

