Bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 921 50 doğulan körpə qeydə alınıb.

Metbuat.az-a Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici 11,0 təşkil edib.

Doğulan körpələr arasında əkizlərin sayı 2 346 nəfər, üçəmlərin sayı 63 nəfər, dördəmlərin sayı isə 4 nəfər olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.