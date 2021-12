Bu ilin 11 ayında qanunsuz dövriyyədən götürülmüş qanunsuz dövriyyədən götürülmüş narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin dəyəri açıqlanıb.

Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasından Metbuat.az-a bildirilib ki, 2021-ci ilin yanvar-noyabr ayları ərzində qanunsuz dövriyyədən götürülmüş 6 ton 582 kq 702qr narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin ümumilikdə dəyəri 190 milyon AZN (111 milyon ABŞ dolları) kimi qiymətləndirilir.

