Türkiyə YENİ SİLAHINI İLK DƏFƏ nümayiş etdirdi: Dəqiqədə 80 mərmi atır - VİDEO

Türkiyə dünyada sayılı ölkənin arsenalında olan dəniz topu silahını nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk dəfə nümayiş olunan silahla bir neçə atış həyata keçirilib. Lakin silahın testlərinə yaxın günlərdə başlanılacaq. Məlumata görə, silah cəmi 12 aya istehsal olunub. Top sabit vəziyyətdə və hərəkətdə olan gəmidən atəş aça bilir. 16 kilometr məsafədəki hədəfi dəqiq vura bilən silahın gəlin ilin sonuna qədər ordunun arsenalına daxil edəcəyi gözlənilir.

Yerli istehsal olan dəniz topu bir dəqiqə ərzində 80 atış həyata keçirə bilir.

