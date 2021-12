Böyük Britaniyanın Mərkəzi Bankı Bitcoin barədə inanılmaz qərar qəbul edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bank kriptovalyutanı dəyərsizləşdirə biləcəyini açıqlayıb. Açıqlamaya görə, sürətlə dəyər qazanan kriptovalyuta hökumətdə birmənalı qarşılanmır. Bildirilir ki, kriptovalyuta iqtisadi sistemə uyğunlaşdırılsa onun dəyəri sabitləşdiriləcək.

Bu isə kriptovalyutaya pul yatıranlar üçün ciddi itki deməkdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.