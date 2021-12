Avtonəqliyyat vasitələrinin rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi məqsədilə sabahdan başlayaraq dekabrın 18-nə qədər Bakının 8 Noyabr prospektində cari təmir işləri aparılacaq.

Bu barədəd Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

"Sürücülərdən qeyd olunan vaxt çərçivəsində sözügedən ərazidə hərəkətdə olarkən diqqətli olmaları, yol hərəkəti qaydalarına riayət etmələri xahiş olunur", - deyə qurum bəyan edib.

